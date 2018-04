Gremio vs Cerro Porteño EN VIVO ONLINE por la Copa Libertadores

EN VIVO y EN DIRECTO, desde la Arena Do Gremio, no dejes de ver ninguna de las incidencias del encuentro entre Gremio vs Cerro Porteño por la fecha 4 del Grupo A de la Copa Libertadores, el cual tendrá lugar este martes 1 de mayo a las 5.15 pm (hora peruana) y que será transmitido por la señal de FOX Sports 3

Gremio vs Cerro Porteño | Posibles Alineaciones

Gremio: Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann, Cortez; Maicon, Arthur, Ramiro, Luan, Everton; y Jael.

Cerro Porteño: Antony Silva; Raúl Cáceres, Marcos Cáceres, Juan Escobar, Santiago Arzamendia; Jorge Rojas, Rodrigo Rojas, Marcelo Palau, Willian Candia, Hernán Novick; y Diego Churín.

Gremio vs Cerro Porteño | La Previa

El Gremio recibe este martes en Porto Alegre al Cerro Porteño con la necesidad de vencer a su rival paraguayo para arrebatarle el liderato del Grupo A de la Copa Libertadores.

El Gremio, actual campeón del certamen, está centrado en el torneo continental y su entrenador, Renato Gaúcho, optó este fin de semana por prescindir de sus habituales en el encuentro de la Liga local con el Botafogo.

Con un once repleto de reservas y solo con la presencia del titular Luan, que se vio incapaz de echarse al hombro a todo el equipo para intentar sacar los tres puntos, el conjunto de Porto Alegre perdió el sábado por 2-1 ante el conjunto de Río de Janeiro en la tercera jornada del Campeonato Brasileño.

Tras la derrota ante el Botafogo, el Gremio llega dispuesto a darlo todo en la Libertadores, aunque Renato Gaúcho no podrá contar este martes con el zaguero Paulo Miranda, quien sufrió una luxación en el hombro izquierdo en el partido del sábado.

“Queremos ser el primero del grupo y tener una buena posición en el cuadro general, lo que permite ventaja en las fases siguientes. Lo consideramos fundamental, vamos a hacer de todo para ganar ese partido contra el Cerro, creo que tenemos oportunidad, basta jugar como hemos jugado”, afirmó el dirigente del Gremio, Fernando Antônio ‘Duda’ Kroeff, en declaraciones recogidas por medios locales.

Después de golear a Sol de América por 3-0 en el campeonato paraguayo, el Cerro Porteño, por su parte, llega fortalecido a Porto Alegre y en busca del paso hacia los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Nosotros vamos a ir a buscar la victoria, si no se da, nos conformamos con el empate. Suma el empate también para buscar después la clasificación”, afirmó el delantero Alfio Oviedo antes de viajar a Brasil.

No obstante, el delantero Diego Churín precisó que él solo piensa en “salir a ganar”.

“Ellos están con la necesidad de ganarnos ante su gente y en su terreno. Tenemos la esperanza de seguir arriba en la tabla del Grupo”, señaló Churín.

No obstante, una de las ausencias para el partido ante el Gremio será la del argentino Cristian Insaurralde, quien sigue en proceso de recuperación después de una molestia muscular y no viajó con el resto de la plantilla.

El Gremio y el Cerro Porteño empataron sin goles en la Olla Azulgrana el pasado 17 de abril en el duelo por la fase de grupos y este martes se verán de nuevo las caras en territorio brasileño.

El Ciclón guaraní defenderá su posición de privilegio en la llave con 7 puntos, seguido por el Gremio con 5, el Defensor Sporting de Uruguay con 4 y el Monagas de Venezuela con 3.

En caso de victoria del Gremio, el equipo de Porto Alegre llegaría a ocho puntos y encabezaría el grupo.