Gran recibimiento de la hinchada del PSG a Gianluigi Buffon

El fichaje de Gianluigi Buffon al PSG se volvió la noticia del fin de semana y hoy tuvo su primer entrenamiento en su nuevo club al lado del entrenador alemán Thomas Tuchel y concluida la práctica tuvo una calurosa recepción de la hinchada parisina que le esperó en los exteriores del estadio Parque de los Príncipes.

Con cánticos y arengas, los hinchas del PSG ovacionaron al veterano portero quien, haciendo eco de su conocida humildad, no dudó ni un minuto en acercarse a los aficionados, abrazarlos, tomarse fotos con ellos, así como coger una bengala como muestra de unión con el club y sus seguidores.

@gianluigibuffon meets the PSG faithful outside the Parc des Princes!! #OneOfUs pic.twitter.com/UVTJGhbdUt

Tras una breve sesión de fotos con el resto del plantel, Gianluigi Buffon tuvo su primer día de entrenamiento con el PSG como parte de su pretemporada, en la cual apuntan a campeonar en la Ligue 1, así como coger plaza para Champions League y conseguir mucho más que quedarse en los octavos de final.

A special day for a legend and for the club.@gianluigibuffon takes his first steps at the Ooredoo Training Center #OneOfUspic.twitter.com/Q39fNRQaBq