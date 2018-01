Gino Guerrero y las malas noticias desde Paraguay

La fiscal Ana Giralda, quien quedó a cargo de manera interina del caso del futbolista peruano Gino Guerrero, acusado de abuso sexual contra una menos en Paraguay, dio malas noticias al exjugador de UTC.

Para la fiscal, Gino Guerrero debe cumplir prisión por tratarse de un delito (todavía en investigación) muy grave. La próxima semana, el juez debe definir su situación.

“En primer lugar, quiero aclarar que no soy el titular de la causa de la investigación. Le corresponde a otro fiscal pero, como estoy en el Poder Judicial y el fiscal ha salido de vacaciones, yo voy a ser la fiscal de este caso de manera interina hasta fin de mes. Guerrero tiene una orden de detención, se ha presentado hoy a la comisaría y posteriormente a la fiscalía. En la fiscalía no declaró, estaba siendo considerado como fugado y tenía un pedido de prisión, que ya está a cargo del juez decretar o no lo que la fiscalía pidió”, declaró Giralda a Radio Ovación.

“¿Por qué no declaró? Fue un consejo de su defensa; aparte, es un derecho y no está obligado a hacerlo. Ahora, ¿cuándo se resolverá este tema? Aún no me han notificado cuándo será la audiencia, pero antes del próximo jueves debe suceder. Inmediatamente después de la audiencia, se verá su destino. La fiscalía pidió detención y prisión, pero ya queda en el juez ordenar lo que corresponde. El marco penal es muy alto, su delito supera los cinco años de pena. Lo más lógico es que el jugador disponga su prisión”, añadió la fiscal paraguaya.

Gino Guerrero se puso a disposición de la Policía en Paraguay | Video: América TV