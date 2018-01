Gino Guerrero: testimonio de hermano de presunta víctima complica su situación

A sus 25 años, el peruano Gino Guerrero pasa el peor momento de su carrera futbolística después de ser acusado de intento de abuso a una menor de edad. La prensa paraguaya ha quedado consternada con este caso y el hermano de presunta víctima dio su versión con desgarrador testimonio de los hechos.

“En ese momento justo llega mi mamá, la cual le cuenta la situación mi prima y conversan. Abajo quedó el jugador (Gino Guerrero) y después se enojó porque mi prima dijo que iban a hacerle una denuncia porque era menor de edad”, señaló el hermano de la presunta víctima.

“Él (Gino Guerrero) iba a ser una contradenuncia por difamación, calumnia. Se retira del domicilio y mi hermana no le cuenta a mi mamá lo que pasó. Después el día siguiente ella va al baño donde supuestamente estaban juntos y encuentran manchas de sangre”, agregó.

“Mi hermana le cuenta lo que pasó porque ya no aguantaba los dolores en sus partes íntimas, entonces allí me llama mi mamá, me cuenta y yo me dirijo al domicilio y directamente vamos a la comisaría a hacer la denuncia”, detalló.

El joven, quien no da su identificación, necesitaba hacerlo público “porque es una persona pública”, dijo. “Hay intereses que seguro lo quieran tapar por eso”.

La presunta víctima se encuentra con un psicólogo para la contención y demás pruebas, “pero la fiscalía Christian Roig nos ayudó bastante a avanzar todo el trámite”, dijo el joven.

Finalmente, en la entrevista cuenta que “él estaba hospedándose en ese lugar porque el club guaraní no le conseguía el hotel”.

EL HERMANODESCRIBE EL ABUSO Parte2

Su prima le contó lo sucedido a la mamá de la menor

Gino se quedó abajo enojado

La prima "te demandaré"

Gino Guerrero: "Te demandaré por difamación"

DOM 07 hallaron sangre en el baño

La niña le cuenta el abuso a la madre

Se realiza la denuncia

Presidente de Guaraní habló sobre Gino Guerrero

“Nosotros ya decidimos resolver el contrato del jugador peruano Gino Guerrero y ese tema ya está en manos de nuestro abogado, quien verá toda esta situación”, dijo el presidente Juan Alberto Acosta a Urbana al Máximo de la radio 106.9 de Paraguay.

“Con todo lo que nos están informando, no queremos tener esa clase de gente en nuestro club y ya estamos evaluando otras opciones para reemplazar al jugador peruano”, añadió.