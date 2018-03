Gerardo Martino habla de la Selección Peruana y sus posibilidades en Rusia 2018

Gerardo Martino no es ajeno a lo que sucede en la Selección Peruana, su futura participación en el Mundial Rusia 2018, el papel que cumple Ricardo Gareca y la situación de Claudio Pizarro.

“Muy merecido los elogios para Ricardo (Gareca). Él tuvo confianza en el equipo, hizo dos buenas Copa América y en la eliminatoria afianzó un equipo logró una merecida clasificación. Gareca tiene una historia muy parecida a mí, porque cuando empiezas a conseguir confianza, buscas cosas más valiosas. Yo reconozco a Ricardo Gareca como un excelente profesional y una gran persona y, sin duda alguna, él es quien tiene que decidir si continúa o no luego del Mundial. Él debe poner en la balanza el proceso que cumplió con Perú y no solo los resultados que pueda conseguir en el Mundial”, dijo Martino en La Cátedra de radio Nacional.

“Uno cree que con Dinamarca Perú no podrá, pero es probable que puedan pelear el segundo lugar. Lo mismo me pasó con Paraguay en el Mundial y al final la que resultó eliminada fue Italia. No tengo duda Dinamarca y Perú van a dirimir el segundo lugar para acompañar a Francia a la segunda ronda. Pero pienso que primero hay que competir”, agregó.

Sobre el papel que cumplirá Paolo Guerrero en el Mundial Rusia 2018 y la para que ha tenido por un castigo de la FIFA, Gerardo Martino dijo que es un jugador de alto nivel, lo mismo que Jefferson Farfán.

“Veremos cuánto le afectó a Guerrero el tiempo que tuvo sin jugar, pero él como Farfán son jugadores que tienen la responsabilidad de guiar al equipo. Lo que pueda aportar el ‘Mudo’ Rodríguez también será importante de acuerdo a cómo esté físicamente, sumado al aporte de los jóvenes valores”, sentenció.

“Claudio Pizarro es un gran jugador, pero tengo entendido que tiene mucho tiempo sin ser convocado a la Selección y que no juega constantemente en su equipo. Ustedes, los periodistas, se instalan en algo que seguramente ya lo tiene resuelto Ricardo Gareca”, dijo el DT argentino del ‘Bombardero’.

El Tata Martino, quien es DT del Atlanta United de la MLS, también se refirió a los jugadores peruanos que militan en esa liga norteamericana.

“Callens es un jugador interesante, que sabe salir bien con el balón, con buena técnica y jerarquía; además, es protagonista en la liga. Lo de Yotún también es importante, porque es un jugador de gran capacidad. Pero también está Polo que acaba de llegar a la Liga y el mismo que Yordy Reyna. Así que no veo por qué Perú no pueda ver a los jugadores que militan en este fútbol estadounidense, estoy seguro que Ricardo los sigue”, concluyó.