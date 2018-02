Gerard Piqué: “Espanyol está cada vez más desarraigado de Barcelona”

El encuentro entre el FC Barcelona contra el Espanyol fue no solo muy disputado, sino también de mucha tensión en las gradas. Entre los más polémicos estuvo Gerard Piqué quien fue el autor de gol culé y, cuando celebraba mando callar a la afición local, lo que le valió insultos, no solo hacia su persona, sino hacia su familia lo cual indigno al jugador.

Una vez culminado el encuentro, Piqué fue abordado por los hombres de prensa quienes le preguntaron sobres estas cuestiones, a lo que este respondió:

“No hace falta comentar algo que quedó en el terreno de juego y que cada uno tome sus propias conclusiones. Siempre celebro el gol a mi propia manera, así como ellos lo celebran a la suya y como ellos se manifiestan cuando jugamos aquí” comentó Gerard Piqué al ser consultado sobre su particular celebración del 1-0.

Seguidamente, el central blaugrana se manifestó, en relación a los insultos que recibieron sus familiares, lo siguiente: “No generalizo con toda la afición del Espanyol, sé que hay buena gente, pero cuando una parte importante se pronuncia sobre mí me da igual, pero hacia mi familia o hacia mis hijos, pues si no actúan ellos que son los propietarios del club y no denuncian a esta gente y lo único que hacen es denunciarme por decirles que son de Cornellá, pues ¿qué quieres que te diga?”

Finalmente, sobre sus expresiones al calificar al Espanyol de “Cornellá”, dijo: “Es que es muy obvio, son de Cornellá, lo dije el otro día y con eso me refería a que cada vez están más desarraigados de Barcelona. Tienen un propietario chino también”.