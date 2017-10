Gales vs Irlanda VER EN VIVO: EN DIRECTO ONLINE por las Eliminatorias Rusia 2018

EN DIRECTO El Cardiff City Stadium albergará el partido Gales vs Irlanda, que podrás seguirlo EN VIVO ONLINE este lunes 09 de octubre a partir de las 13:45 (horario peruano) por el Grupo D de las Eliminatorias Rusia 2018. El duelo será transmitido por la señal de DirecTV Sports 2.

Gales vs Irlanda | Alineaciones

Gales: W. Hennessey; C. Gunter, J. Chester, A. Williams, B. Davies; A. King, J. Allen, J. Ledley, T. Lawrence; A. Ramsey y S. Vokes.

Irlanda: D. Randolph; C. Christie, S. Duffy, C. Clark, S. Ward; W. Hoolahan, D. Meyler, J. Hendrick, C. O’Dowda; D. Murphy y S. Long.

Gales vs Irlanda | La previa

En el D, Serbia perdió su primera ocasión de clasificación, con una derrota frente a Austria en Viena (3-2), con un gol definitivo de Louis Schaub en el minuto 89, pero no la última. Aún depende de sí mismo en la cita final en su casa y frente a Georgia. Un triunfo será definitivo; un empate le deja a expensas de otros marcadores.

Por detrás, al acecho del liderato, se mantiene un pulso por la segunda plaza. Lo gana de momento Gales, con su victoria indispensable en Georgia (0-1), y lo sostiene Irlanda, vencedora contra Moldavia (2-0).

Hay un punto entre las dos pendiente de la última jornada, precisamente un duelo directo entre ambas en Gales, que, a la vez, está un punto por detrás de Serbia.

Un partido decisivo, bien por la segunda plaza o por el liderato en el caso de que Serbia no venza a Georgia, por sus dos triunfos este viernes. Sin su estrella Gareth Bale, baja por lesión para el cierre de la fase de clasificación, Tom Lawrence firmó el triunfo de Gales en Georgia en el minuto 49; con dos goles en 18 minutos de Daryl Murphy, Irlanda selló rápidamente su triunfo ante Moldavia.