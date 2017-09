Fútbol argentino y la imagen que es viral en Facebook y Twitter

¿Qué pasó aquí? La fotografía, que corresponde al fútbol argentino, fue publicada casi de manera inocente, pero se hizo viral en pocas horas en Facebook y Twitter al ser compartida por miles de usuarios.

Si todavía no te has percatado del problema, te lo explicamos. ¿Ves el círculo central de la cancha? Está totalmente fuera de forma. No tiene el diámetro ni las medidas que exige la FIFA. Fue pintado de manera espontánea, sin compás.

La cancha es del estadio Osvaldo Baletto, donde el club San Telmo, de la serie C del fútbol argentino, juega de local. Ahí enfrentó al Almirante Brown que al final se llevó la victoria por 1-0.

Este último club compartió imágenes del partido, resaltando que el estado del campo era malísimo, maltratado por la lluvia, aunque no mencionó nada sobre el torcido círculo central del campo.