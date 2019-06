Francia goleó 4-0 a Andorra y resucitó en las clasificatorias para la Eurocopa 2020

Francia recuperó el pulso al grupo H y consiguió una victoria fácil y balsámica ante Andorra, que no fue rival para un equipo que ganó 0-4 con un gran gol de Kylian Mbappé y con los tantos de Wissam Ben Yedder, Florian Thauvin y Kurt Zouma.

Después de perder ante Turquía (2-0) en la anterior jornada, los hombres dirigidos por Didier Deschamps no podían permitirse el lujo de volver a fallar. Y menos ante Andorra, una selección con un nivel muy inferior destinada a perder salvo milagro.

Deschamps cambió hasta siete jugadores de los que salieron desde el inicio para perder en Estambul. Renovó completamente toda la defensa e incluyó a nombres como Ferland Mendy, pretendido por el Real Madrid. Sin embargo, mantuvo en el once a Paul Pogba, otro nombre que podría vestir de blanco la próxima temporada.

Sólo Antoine Griezmann, Mbappé y Hugo Lloris, junto a Pogba, se mantuvieron en la alineación. Nombres ilustres como Raphael Varane, Samuel Umtiti, Benjamin Pavard u Olivier Giroud, vieron el choque desde el banquillo.

Sin embargo, ni Pogba ni Mendy fueron protagonistas de un duelo sencillo que permitió algo de relajación para el cuadro francés. Cumplieron sin más, sin el brillo que se quedaron otros nombres como Mbappé y Griezmann, que conectaron a la perfección en el primer tanto del partido.

La conexión apareció en el undécimo minuto, cuando se vio la mejor acción del choque. Griezmann, con un pase magnífico desde el centro del campo, habilitó a su compañero, que con su fuerza y verticalidad habituales se plantó delante del portero Josep Gomes. El guardameta de Andorra sólo pudo aplaudir la acción del delantero del París Saint-Germain, que picó la pelota con sutileza para abrir el marcador.

Francia en ningún momento cedió el mando del partido a Andorra, que resistió todo lo posible para no recibir una goleada de escándalo. No lo hizo mal, pero no pudo evitar el segundo, obra de Ben Yedder a la media hora tras rematar una pelota muerta dentro del área sin oposición.

Tampoco pudo evitar el tercero, en el primer minuto de tiempo añadido de la primera parte. En esta ocasión fue Thauvin quien se lució con un remate de semi chilena tras una asistencia de Mbpapé.

Andorra, con tres goles en contra, consiguió parar la sangría con una buena segunda parte. En ella, se aplicó defensivamente y se libró de recibir un saco de goles. Sólo Zouma, con un cabezazo a la salida de un córner, fue capaz de romper la muralla del cuadro de Koldo Álvarez.

Al final, el 0-4 a favor de Francia y la derrota de Turquía en Islandia (2-1), sirvió a los hombres de Didier Deschamps para recuperar la primera plaza del grupo H con nueve puntos. Sin embargo, la clasificación sigue apretada para el combinado galo: Turquía e Islandia, segunda y tercera respectivamente, suman las mismas unidades.

EFE

Francia vs. Andorra | Minuto a minuto

Tweets by FrenchTeam

Francia vs. Andorra | Posibles Alienaciones

Andorra: Josep Gomes; Chus Rubio, Max Llovera, Ildefons Lima, Moises San Nicolás; Joan Cervos, Marc Vales, Marc Rebes, Ludovic Clemente; Jordi Alaez y Marcio Vieira.

Francia: Mike Maignan; Benjamin Pavard, Clement Lenglet, Raphael Varane, Ferland Mendy; Tanguy Ndombele, Paul Pogba; Thomas Lemar, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Wissam Ben Yedder.

Francia vs. Andorra | La previa

De esa forma, Francia cortó una racha de cuatro victorias consecutivas, que empezó luego de la caída ante Holanda en la UEFA Nations League en noviembre pasado. Tras ello, el ‘Gallito’ venció a Uruguay, Moldavia, Islandia y Bolivia.

Francia deberá mostrar una mejor cara para quedarse con el triunfo, dar finalizada la temporada y así los jugadores disfruten de sus vacaciones. En la tabla, por el momento, los franceses son segundos con 6 puntos, 3 menos que Turquía.

Aunque Andorra no tiene puntos y está en el fondo de la tabla, el entrenador de la selección de Francia, Didier Deschamps, prefirió tomar con cautela el compromiso: “Tomamos el mismo cuidado y el mismo tiempo para estudiar a este equipo, que juega con mucha pasión y mérito”, indicó a L’Équipe.

Asimismo, Deschamps indicó que hará algunas modificaciones respecto al anterior encuentro, para darle frescura a la selección de Francia.

Francia vs. Andorra: horarios del partido

México – 1:45 p.m.

Ecuador – 1:45 p.m.

Perú – 1:45 p.m.

Colombia – 1:45 p.m.

Venezuela: 2:45 p.m.

Bolivia – 2:45 p.m.

Chile – 2:45 p.m.

Paraguay – 2:45 p.m.

Argentina – 2:45 p.m.

Uruguay – 2:45 p.m.

España – 8:45 p.m.