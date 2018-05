Foto de Andrés Iniesta sorprende al mundo en “rumbo a su nuevo hogar”

Andrés Iniesta hizo oficial lo que todos esperaban. El exvolante del Barcelona dio a conocer su nuevo rumbo y sorprendió a todos sus seguidores con una imagen publicada en sus redes sociales. “Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo”, dijo el español, haciendo saber que jugará por el Vissel Kobe de Japón.

Andrés Iniesta viajó a Japón, exactamente en Tokio. El futbolista, quien jugó el pasado domingo su último partido con la camiseta azulgrana y recibió un homenaje por parte de su afición, se incorporaría a su nuevo club después de disputar el Mundial de Rusia con la Roja.

La operación habría sido facilitada por el propietario del Vissel Kobe, Hiroshi Mikitani, también presidente del gigante del comercio electrónico y principal patrocinador del FC Barcelona, Rakuten.

La llegada del legendario ‘8’ del Barça había sido anticipada por los medios nacionales hace unas dos semanas, y ha despertado una enorme expectación en el país asiático.

Andrés Iniesta seguirá así los pasos de los también exinternacionales españoles Txiki Beguiristain, Andoni Goikoetxea y Julio Salinas, quienes jugaron a finales de la década de los 90 en la J-League.

