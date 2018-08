Flamengo vs Cruzeiro EN VIVO: con Paolo Guerrero por la Copa Libertadores

El estadio Maracaná albergará EN VIVO la ida del partido Flamengo vs Cruzeiro, que podrás seguirlo EN DIRECTO este miércoles 08 de agosto a partir de las 7.45 pm por los octavos de final de la Copa Libertadores. Las mejores jugadas de Paolo Guerrero serán transmitidas por la señal de FOX Sports 2.

El club más popular de Brasil y uno de los favoritos al título del Brasileirao este año pese a que acaba de ser derribado del liderato, pondrá a prueba su plantilla de lujo nuevamente en la competición tras haber sido el segundo mejor en un grupo que tenía a River Plate, Santa Fe y Emelec.

Y lo hará en casa frente a un Cruzeiro que no marcha tan bien en el Campeonato Brasileño (está a diez puntos del nuevo líder Sao Paulo), pero que fue el primero en su grupo en la Libertadores y tuvo el ataque más efectivo en la fase de grupos, con 15 anotaciones en 6 partidos.

Flamengo vs Cruzeiro | Alineaciones probables

Flamengo: Diego Alves; Rodinei, Léo Duarte, Réver, Renê; Gustavo Cuéllar, Jean Lucas, Diego, Everton Ribeiro; Vitinho (o Henrique Dourado) y Fernando Uribe (o Paolo Guerrero).

Cruzeiro: Fábio; Edilson, Leo, Dedé, Egídio; Lucas Silva, Henrique; Robinho, Thiago Neves, Giorgian de Arrascaeta; y Hernán Barcos (o Raniel).

Flamengo vs Cruzeiro | La previa

Flamengo y Cruzeiro, dos de los grandes clubes brasileños y que se impusieron como prioridad para 2018 ganar la Copa Libertadores, esquiva para ellos hace varios años, se medirán este miércoles en el Maracaná en el primero de dos duelos en que definirán un cupo a cuartos de final del torneo.

El conjunto carioca, que puede darse el lujo de mantener en el banquillo a un lateral como el peruano Miguel Trauco, alineará todos sus titulares con excepción del juvenil Lucas Paquetá, una de sus principales armas ofensivas, que tendrá que cumplir una fecha de suspensión.

Su más probable sustituto es el también juvenil Jean Lucas, que ya ha actuado como creativo al lado de Diego.

Pero la gran duda del técnico del ‘Mengao’, Mauricios Barbieri, es en el ataque, ya que aún no sabe si podrá contar con el peruano Paolo Guerrero, que no ha disputado los últimos partidos por diferentes problemas musculares y por no estar en sus mejores condiciones.

El de mañana, sin embargo, puede ser el último partido del atacante de la Selección Peruana en el Flamengo ya que su contrato vence el viernes y no ha sido renovado.

En caso de que finalmente no pueda ser alineado, su sustituto natural es el colombiano Fernando Uribe, quien actuaría o bien al lado del recién contratado Vitinho o bien al lado de Henrique Dourado, el goleador del Brasileirao el año pasado, pero que aún no ha conseguido brillar con el Flamengo.

Los hinchas han presionado a Barbieri para que le dé más oportunidades a Lincoln, de 17 años, que viene ganando no solo minutos, sino goles y destacadas actuaciones.

El Cruzeiro, comandado por el técnico Mano Menezes, es esperado en Río prácticamente completo y totalmente descansado debido a que usó suplentes en el empate a domicilio del domingo con el Vitoria por el Campeonato Brasileño.

El único ausente será el centrocampista argentino Lucas Romero, que tendrá que cumplir una fecha de suspensión.

La gran duda de Menezes está igualmente en el ataque ya que tiene que optar por el también argentino Hernán Barcos, que está bajo cuidados médicos por un golpe, o por Raniel.

Las otras opciones, el goleador Fred y su sustituto natural Sassá, aún se recuperan de complicadas lesiones.

“Barcos tuvo un golpe fuerte en el partido con el Santos y fue sustituido por eso. Vamos a evaluarlo bien y analizar asuntos estratégicos y las características que necesitamos para ver a quién alineamos”, afirmó Menezes.

EFE.