Filipe Luis: "Estoy seguro de que Griezmann, hoy por hoy, es barato"

El futbolista brasileño del Atlético de Madrid, Filipe Luis, dijo que su compañero francés Antoine Griezmann, pretendido por el Barcelona y con una cláusula de 100 millones de euros a partir del final de esta temporada, a su juicio es “barato”, pero dijo que eso no les afecta en la final de la Europa League.

“Estoy seguro que Griezmann hoy por hoy es barato, parece que es imposible pagar 100 millones de euros por un jugador; pero hoy es barato, es una realidad. Eso no afecta, pero nosotros no estamos pensando en eso porque si se va, se va a ir después de la final. Él quiere ganar, nosotros queremos ganar y no afecta mucho”, aseguró.

El lateral brasileño, que compareció junto a su compañero Diego Costa en el Día de Medios organizado por el club y la UEFA una semana antes de la final de la Europa League contra el Olympique de Marsella, se reafirmó en que su compañero es “barato” y puede serlo más si hace una gran final.

“Se hizo barato y se puede hacer más barato aún si hace una gran final y la gana. Estamos encantados de jugar con él, de trabajar con él, este club ha demostrado que puede luchar y no solo somos Griezmann. Es sin duda el jugador más determinante de esta temporada, pero nosotros le ayudamos a ser lo que es hoy”, agregó.

“Queremos que él se quede, pero lo que pase es una cosa ajena, esta es una semana muy bonita, un partido que vamos a disfrutar porque puede que no vuelva nunca. Queremos disfrutar al máximo, verle feliz con ese trofeo”, zanjó Filipe Luis.