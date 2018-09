FIFA The Best: Mister Chip y su dura crítica para Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

A pocas horas de comenzar el FIFAThe Best, esta edición se verá ensombrecida por las ausencias de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los cuales anunciaron de manera oficial que no estarían presentes en la gala. Esta acción provocó la respuesta del conocido estadístico español Mister Chip en Twitter.

Mister Chip publicó en su cuenta Twitter, la cual tiene más de 2.75 millones de seguidores, un duro mensaje para Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, a quienes en pocos caracteres los describió como personas diferentes dentro y fuera del campo.

“Jamás faltaron cuando ganaron y siempre estuvieron rodeados de compañeros que aplaudieron y reconocieron sus méritos. Hoy eligen no viajar y no ser ellos quienes aplaudan y reconozcan a otro compañero. Gigantes y leyendas dentro de la cancha. Simples pulgarcitos fuera de ella”, escribió.

El mensaje de Mister Chip en Twitter.

El mensaje de MisterChip fue contundente al punto que se viralizó en pocos minutos. Y no es para menos. El estadístico español mostró su enfado por la no presencia de quienes en la última década ganaron todos los premios, pero esta vez no lo lograrían. Cristiano Ronaldo está en la lista final.

Cristiano Ronaldo se excusó de ir debido a que Juventus juega a mitad de semana por la Serie A, mientras que Lionel Messi se disculpó de no ir por temas personales.