Denis Suárez deja Barcelona y es nuevo fichaje del Arsenal

A través de todos sus medios oficiales, finalmente, el Arsenal inglés hizo oficial el fichaje de Denis Suárez quien llega cedido a préstamo desde el FC Barcelona. El volante se mantendrá en la Premier League todo lo que resta de la temporada 2018-2019 y reveló que aceptó migrar a Inglaterra por su cercanía con el técnico ‘Gunner’Unai Emery.

Para tener vía libre de partir rumbo a Arsenal, Denis Suárez debía cumplir una condición con el FC Barcelona: renovar. El español amplió su contrato hasta el año 2021 (el acuerdo anterior vencía en el 2020).

De aquí hasta el final del curso, el Arsenal se encargará de la ficha de Denis Suárez. Además, en Arsenal aceptaron la opción de compra por el futbolista en caso rinda como se espera. Según Sport, la cifra rondaría los 25 millones de euros.

Denis Suárez rechazó ir prestado al Betis, la primera opción que le había ofrecido el FC Barcelona. El español, sin minutos en el equipo dirigido por Ernesto Valverde, prefirió regresar a la Premier League, torneo en el que inició su carrera jugando por Manchester City.

Denis Suárez aceptó ir al Arsenal porque el entrenador es Unai Emery. El técnico ya trabajó con el futbolista en el Sevilla, cuando el ex catalán salió cedido al conjunto andaluz en la campaña 2014-15.

“Estamos muy contentos de que Denis Suárez nos acompañe. Es un jugador que conocemos bien y he trabajado con él en Sevilla”, dijo el DT al portal oficial del Arsenal.

“Una cosa que nadie sabe de mí es que cuando era pequeño y solía ver la Premier League en la televisión, el Arsenal era un equipo que realmente me inspiró. Solía ​​ver a Bergkamp y Henry; ambos son leyendas del club y espero que podamos seguir sus pasos”, reveló Denis Suárez.

