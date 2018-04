Fernando Torres: así opinó el presidente del Atlético Madrid sobre su inesperada decisión

El presidente del Atlético Madrid, Enrique Cerezo, aseguró este lunes a la salida de la reunión de la Comisión Gestora de la Federación Española (RFEF) que se enteró de la decisión de Fernando Torres de dejar el club al final de la presente temporada a través de la radio.

Preguntado por si la decisión del delantero le ha caído por sorpresa, el presidente rojiblanco contestó: “La verdad es que sí. No sé si lo ha comunicado al club, pero yo desde luego me he enterado por la radio”.

“Como todos sabéis, Torres es uno de los jugadores más queridos de nuestro club, realmente es una pena su decisión que sea marcharse. Sabe que tiene las puertas abiertas, que esta es su casa y que lo será por siempre”, añadió el presidente rojiblanco.

Para Cerezo la sensación al conocer esta decisión del delantero rojiblanco es “de tristeza” porque se marche una persona que “ha dado tanto y quiere tanto a este club”.

“Aparte de su profesionalidad, Fernando es una persona maravillosa, un encanto. No sé si tendrá una nueva aventura, pero cuando la acabe siempre sabe donde está su casa”, añadió.