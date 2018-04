Fernando Torres anunció que esta será su última temporada en el Atlético Madrid

El delantero Fernando Torres anunció en un acto publicitario que esta será su última temporada en el Atlético Madrid y que espera terminar su etapa celebrando un título.

“Aprovechar la oportunidad para decir que esta va a ser mi última temporada en el club, es una decisión que no ha sido sencilla”, anunció el delantero madrileño en un acto con uno de los patrocinadores del equipo, la empresa surcoreana LG.

El español cerrará así la segunda temporada de su carrera en el Atlético Madrid, que comenzó en enero de 2015, una decisión que aseguró “no ha sido sencilla” pero que ha tomado atendiendo “a la realidad y las circunstancias”.

“Sentía la obligación de decirle a toda la afición, que en la calle y los entrenamientos pregunta que si me voy a quedar, me han dado tanto cariño que de alguna manera siento la necesidad de decirlo. No había un buen momento porque siempre tenemos un partido más importante que el anterior”, añadió el ‘Niño’.

Fernando Torres pidió que en el “mes y un poquito” que le queda en el club, la afición le acompañe en estos partidos, y le ayude a finalizar su etapa con un título.