FC Barcelona: Rafinha Alcántara llegó a Italia

Tras confirmarse el préstamo de Rafinha Alcántara desde el FC Barcelona hacia el Inter de Milán de la Serie A, el brasilero viajo de inmediato a Italia para sumarse lo más pronto posible a los entrenamientos de su nuevo equipo.

Acompañado de su padre y representante, Rafinha Alcántara llegó a Milán y hoy se someterá a las respectivas pruebas médicas y, si los resultados son los esperados, hoy mismo estaría firmando contrato con los “nerazurri”.

Vale mencionar que Rafinha Alcántara se va cedido al Inter de Milán con opción a compra de 35 millones de euros más variables, que dependerá íntegramente del rendimiento que el brasilero tenga en el campo de juego tras haberse recuperado de una larga lesión.

Los motivos por los cuales el ex jugador del FC Barcelona decidió abandonar a los culés se debe, principalmente, al hecho de no haberse consolidado en el once blaugrana, estando en la actualidad buscando la continuidad necesaria para ser tomado en cuenta en la convocatoria a Rusia 2018 por Brasil.