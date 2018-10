FC Barcelona: Neymar quiere regresar al Camp Nou y se ofrece ante los directivos

España amaneció con una novedad. Neymar quiere vestir la camiseta de Barcelona nuevamente. Según información del portal de ‘Mundo Deportivo’, el brasileño ha insinuado en las últimas semanas el deseo de regresar al Camp Nou.

Hace un año y dos meses, el atacante abandonó la institución por una oferta millonaria y la promesa de convertirse en el número uno de la plantilla del PSG. Pero, hasta ahora, el brasileño no ha brillado como esperaba en el equipo galo.

Neymar extraña el ambiente del vestuario del Barcelona. En el Camp Nou están sus mejores amigos. La confianza que sentía en la interna la expresaba dentro del campo con actuaciones que deslumbraron en su momento.

El delantero se ha comunicado con sus ex compañeros para tantear cómo está la situación. Aunque la parte más complicada será convencer a los directivos, pues la partida de la estrella fue complicada.

Por otro lado, la salida a Francia provocó que Neymar desaparezca del mapa en las premiaciones individuales. Tanto en The Best y el Balón de Oro, el futbolista no está presente en la terna de favoritos como cuando estuvo en Barcelona.

Además, según señala ‘Mundo Deportivo’, el rol principal en el PSG lo ha perdido por el crecimiento imparable de Kylian Mbappé, quien está camino a convertirse en líder del PSG y también llegó como campeón del mundo.

Finalmente, el nivel pobre de la Ligue 1 y las otras competiciones oficiales de clubes en Francia no motivan para nada a Neymar, quien no ve la hora de volver a Barcelona, pese a que Real Madrid está tras sus pasos desde hace unas temporadas atrás.