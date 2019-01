¿Barcelona eliminado de la Copa del Rey por alineación indebida?

En las horas previa a que el FC Barcelona enfrente al Levante por la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey donde los muchachos de Ernesto Valverde no la tendrán nada fácil tras la derrota de 2-1 conseguida durante la ida, las cosas podría cambiar para los culés tras una denuncia hecha por El Mundo, la misma que se relaciona con una supuesta indebida alineación de Chumi que, de confirmarse, podría eliminar a los blaugranas de la competencia copera.

“El FC Barcelona cometió alineación indebida en su partido de Copa del Rey contra el Levante de la semana pasada. El futbolista Juan Brandáriz, más conocido como Chumi, fue titular en el once de Valverde pese a estar sancionado con el Barcelona B “, escribió El Mundo en su edición digital.

La razón por la alineación indebida de Chumi se debe, según El Mundo, a que no cumplió su sanción antes de jugar con el primer equipo el pasado 10 de enero. “Chumi fue amonestado con la quinta amarilla en el partido que el Barcelona B jugó contra el Castellón el pasado 6 de enero. Y cumplió la sanción en el siguiente partido de Liga (Segunda División B), contra el Alcoyano (13 de enero). Pero según la normativa actual, no podía jugar con el primer equipo sin haber cumplido antes la sanción”.

El Mundo fundamenta su denuncia apoyándose en el artículo 56.3 del código disciplinario el cual señala que “hasta que no cumpliese la sanción con su equipo no podía participar con los superiores […] El futbolista sancionado no podrá intervenir en ninguno de estos equipos o clubes, hasta que transcurra, en la categoría en la que se cometió dicha infracción, el número de jornadas a que haga méritos la sanción”.

De ser cierta la acusación, FC Barcelona podría quedar eliminado de la Copa del Rey como ya sucedió con Real Madrid en 2015 cuando alineó de forma indebida al ruso Denis Cheryshev.