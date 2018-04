Luis Enrique Martínez, exentrenador del FC Barcelona, aseguró que “dirigir” a Lionel Messi es “facilísimo”, así como que dispone de ofertas para volver a entrenar, aunque para que sea posible “tendría que ser un reto muy bonito”.

“Tenía clarísimo dejar el Barça y no me arrepiento. Yo dediqué toda mi energía al equipo, al club, a los jugadores y cuando ya ves que llega el final, (es mejor) asimilarlo, aceptarlo y comunicarlo, no hay más”, dijo el técnico en una entrevista publicada en el canal de Youtube del ciclista Ibon Zugasti.

La entrevista tuvo lugar durante la disputa de la Cape Epic, una de las grandes carreras del calendario mundial de bicicleta de montaña, en la que compitió Luis Enrique Martínez.

Preguntado sobre si es complicado dirigir a Lionel Messi, Luis Enrique comentó que es “facilísimo” y aseguró que todas las grandes estrellas a las que ha dirigido (Messi, Suárez, Iniesta, Busquets) tienen “una idea individual del juego, no colectiva”.

“Messi nos hizo saber con su comportamiento que somos un colectivo y que él necesita al resto, cuantos más balones le demos a Leo, mejor. Messi toma la batuta en todos los partidos, tiene toda la capacidad”, aseguró.