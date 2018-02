Las estadísticas del PSG que preocupa mucho a Real Madrid en Champions League

Por goles, asistencias y precio, el tridente del PSG formado por el francés Kylian Mbappé, el uruguayo Edinson Cavani y el brasileño Neymar dobla a la BBC del Real Madrid, su rival del miércoles en los octavos de final de la Champions League.

Frente al portugués Cristiano Ronaldo, el galés Gareth Bale y el francés Karim Benzema, el conjunto francés antepone una tripleta ofensiva que presume de estadísticas rompedoras, a la espera de que ese buen rendimiento se transforme también en un mejor entendimiento en el terreno de juego.

Aunque Cristiano Ronaldo llega al duelo tras haber recuperado su olfato goleador, sus registros en la liga no son los de temporadas anteriores, mientras que Neymar no deja de ganar importancia en el PSG, a razón de más de un gol por encuentro.

Gareth Bale no consigue encadenar partidos, frenado por las lesiones, en una temporada que está consagrando a Kylian Mbappé gracias a sus cabalgadas espectaculares. Y Benzema no silencia con goles los silbidos del Bernabeu mientras el Parque de los Príncipes no se cansa de aclamar el nombre de Edinson Cavani.

Dos momentos que reflejan también el recorrido de cada equipo, con un Real Madrid muy lejos del liderato de la liga, eliminado de la Copa del Rey y que solo pudo ser segundo en su grupo de la Champions League.

Y un PSG que disfruta de doce puntos en el primer puesto de su campeonato, está vivo en las dos copas nacionales y acabó primero de un grupo europeo en el que el favorito era el Bayern Munich.

Así es, en buena medida, por el buen rendimiento que está dando la MCN, el tridente más caro del fútbol moderno, hasta 477 millones de euros desembolsados para hacerse con tres de los mejores atacantes del momento.

Al lado de esas cifras, la BBC, pionera en su momento en romper los límites de los fichajes, se ha quedado obsoleta en ese terreno. Al centenar de millones que Florentino Pérez pagó por Cristiano Ronaldo y por Gareth Bale se suman los 35 que costó Benzema. Cifras de otra época.

Por el momento, al PSG la inversión le está saliendo rentable y, si se miran los números, la comparación con el tridente madridista no se sostiene. En lo que va de temporada, Mbappé, Cavani y Neymar acumulan 74 goles, frente a los 38 logrados por Bale, Benzema y Ronaldo.

Los números del francés son especialmente llamativos en liga, dos goles en 13 partidos, una cifra que, sin duda, ha contribuido a alejarle del Bernabeu. Si se añade el apartado de las asistencias, la contribución del tridente francés a los éxitos de su equipo empequeñece a la madridista. Entre goles anotados y pases decisivos, la NCM suma 108, frente a las 42 de la BBC.