Eric Abidal confiesa qué le dijo Messi cuando padecía de cáncer al hígado

En un reportaje de ‘Ma part d’ombre’, que fue emitido por Canal+ de Francia, Eric Abidal contó detalles cuando luchaba con el cáncer de hígado que enfrentaba desde 2011. La enfermedad apartó al jugador francés por mucho tiempo en su mejor momento futbolístico; sin embargo, pudo vencerlo. “Era insoportable, como un cuchillo abierto”, señaló.

En la entrevista contó cómo pasaba sus días con esta terrible enfermedad. “Este dolor lo tengo grabado de por vida. Era insoportable, como un cuchillo abierto. Cuando el doctor me dijo que que debía operarme de nuevo, yo me alegré. Era un sufrimiento que no lo deseo a nadie”, señaló.

Eric Abidal también desveló la reacción de sus compañeros cuando enviaba algunos videos en su proceso de recuperación. “Hay algunos que me vieron muy delgado. Les hice un vídeo a los jugadores antes de un partido para animarles. ¿Sabes que me dijo Messi? No nos envíes más cosas así, que nos hace daño. Yo no lo veía, yo me veía bien y les decía “chicos, ánimos” pero ellos me dijeron que me vieron como un cadáver y esto les dejó hecho polvos”.

Eric Abidal en Barcelona

El 28 de junio de 2007 ficha por el club Barcelona tras llegar a un acuerdo por 14 millones de euros, y fue presentado con el dorsal 22. Éric debutó con el club azulgrana durante la pretemporada realizada en Escocia y Asia. Fue nombrado mejor lateral izquierdo de Europa en el año 2007 al ser incluido en el equipo ideal de la FIFA.

En la temporada 2008/2009, el club catalán realizó la temporada perfecta, conquistando todos los títulos disputados: Liga Española, Copa del Rey, Supercopa de España, Liga de Campeones, Supercopa de Europa, y Mundial de Clubes.

El francés disputó 193 y anotó dos goles oficiales. Uno de ellos en el Bernabéu. Entre sus títulos más importantes resaltan dos Copas de Europa, cuatro Ligas y dos Copas del Rey.