Javier Mascherano rompe en llanto tras despedirse del Barcelona

Se acabó una era. Javier Mascherano dio por concluidos siete años jugando y alcanzando la gloria con el FC Barcelona ante una emotiva despedida que no solo arrancó lágrimas al central argentino, sino también a muchos de sus compañeros que se encontraban presentes.

Mascherano fue despedido en conferencia de prensa donde se le rindió homenaje con un video que resume su exitoso paso por el club catalán, para luego mostrar otro video donde los jugadores de la plantilla blaugrana expresaron sus emociones al compartir vestuario con el “jefecito”.

En su momento, Mascherano, muy emocionado y entre lágrimas expresó: “Llegué para cumplir un sueño y es hora de despertar, duró más de lo que jamás hubiese pensado. Fueron siete años y medio pero parecieron mucho menos de lo bien que la pasamos… Me siento un privilegiado porque siempre dije que el hecho de que te valore la gente que trabaja contigo el día a día es el mejor regalo posible”, palabras que emocionaron a sus compañeros, incluso se vio a un Andrés Iniesta muy conmovido.

“Cuando uno renueva nunca se hace con dudas. Ha pasado un año y medio desde mi última renovación. Siempre dije que cuando no estuviera a la altura de este club no hacía falta dejar pasar el tiempo, simplemente hablar. Traté de no perjudicar al equipo, me he quedado hasta el último día. Sé que puede sonar egoísta, pero llegó el momento en que tenía que pensar en mí y mi felicidad. Traté de no perjudicar a nadie” dijo Javier Mascherano buscando explicar los motivos por los cuales ha decidido dejar el FC Barcelona.

Llegando al final, Mascherano expresó lo siguiente: “Hacía un tiempo que venía pensándolo. Diferentes circunstancias hagan que uno tenga que tomar decisiones. Lo más difícil de jugar en el Barcelona es que un día te tienes que ir. Antes de poner en un compromiso al club y no terminar de la mejor manera, traté de buscar una solución para que todos podamos quedar satisfecho. Acabar de la mejor manera”.

Javier Mascherano llegó al FC Barcelona en 2010 venido desde el Liverpool inglés, y con la casaquilla culé logró sus mayores éxitos futbolísticos conquistando 4 Liga de España, 3 Supercopa de España, 4 Copa del Rey, 2 Champions League, 2 Supercopa de Europa y 2 Copa Mundial de Clubes FIFA.