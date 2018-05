Emery: “Neymar llegó al PSG para ser líder y el número uno”

El técnico del PSG, Unai Emery, sabe que falta poco para que el brasileño Neymar vuelva al cuadro parisino y en una entrevista concedida a The Tactical Room ha hablado sobre lo que en su opinión debe ser el rol que está destinado a cumplir el carioca el en elenco de la capital francesa.

Sobre esto, Emery comentó que: “En cada club debes saber qué papel juegas y qué rol le asignas al resto del grupo. Mi opinión es que en el PSG el líder se llama Neymar. O más exactamente, el líder se llamará Neymar, porque él se está convirtiendo en eso. Neymar llegó al PSG para ser el líder, para vivir el proceso necesario para convertirse en el número 1 del mundo. Este es un proceso que aún falta un poco de tiempo para consolidarse. En el Manchester City, el jefe es Pep. En el PSG, el líder debe ser Neymar”.

Por otro lado, confesó que entre sus funciones está mantener “feliz” a Neymar: “Lo primero que hice esta temporada fue definir cuál era la prioridad. Y fue esto: debo hacer feliz a Neymar. Esto es lo primero, tenerlo feliz. No importa cómo. Tuve muchas discusiones con Neymar sobre esto. Algunas no funcionaron, pero otras tuvieron mucho éxito. En una de ellas hablamos durante 45 minutos a corazón abierto. Fue un momento hermoso. Él me escuchó y pude convencerlo de ciertas cosas”.

Por otro lado, el preparador español reveló lo que se espera conseguir con el proceso del PSG: “Para convertirse en grandes equipos, todos tienen que pasar por momentos como estos. Este año, hemos experimentado este momento en el que todo podría cambiar. Fue en el Bernabéu. El Real Madrid estaba sufriendo. Pudimos ver que estaba sufriendo. Hablamos de ello antes del partido, para perder, el Real debe sufrir. Nuestro objetivo era asegurarnos de que sufrían y que no pueden salir vivos de ese momento. Para darles el golpe fatal cuando estaban más en problemas. Tuvimos la oportunidad en la segunda mitad, 1-1. En ese momento, estaba muy callado, porque la victoria parecía estar a mano. No rematamos cuando pudimos y no sufrimos cuando tuvimos que hacerlo”.