Emelec vs. Huracán EN VIVO por el Grupo B de la Copa Libertadores

Emelec vs. Huracán EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE se enfrentan en partido válido por el Grupo B de la Copa Libertadores, este martes 23 de abril, a las 5:15 pm (hora en Perú y Ecuador / 7:15 pm en Argentina), con transmisión del canal Fox Sports 2.

Los dos equipos buscan su primera victoria en el torneo que les permita soñar con la clasificación a la instancia de los octavos de final. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, en Buenos Aires.

Huracán, con solo un punto en sus primeros cuatro encuentros, necesita con urgencia la victoria para tentar su pase a octavos como segundo del Grupo B, que ya tiene como líder y ganador a Cruzeiro de Brasil.

Para este compromiso, el técnico Antonio Mohamed no podrá contar con Carlos Auzqui, que llegó al límite de tres amarillas, mientras que Sebastián Ramírez y Juan Fernando Garro se encuentran en recuperación de sus respectivas lesiones.

“Al que le toque hará lo mejor, si me toca jugar, jugaré. Si no, apoyaré a Antony (Silva), porque tenemos que tratar de terminar el año todos unidos y pasar de ronda, que no es tampoco tan fácil”, señaló el portero Fernando Pellegrino tras la dolorosa caída reciente ante San Lorenzo y eliminación de la Copa del Superliga.

Emelec, por su parte, llega a este partido precedido de una derrota por 2-1 ante LDU de Quito por la fecha 10 del torneo ecuatoriano. El equipo de Guayaquil, que ya no tiene como entrenador al argentino Mariano Soso, marcha décimo en el certamen doméstico con trece unidades a diez del líder Independiente del Valle.

En este Grupo B de la Copa Libertadores, Emelec tiene tres puntos y está a dos del Deportivo Lara, que hoy ostenta la segunda plaza que permite acceder a los octavos de final.

El entrenador Bolívar Vera, que asumió tras la salida de Soso, afirmó luego de la caída ante Liga: “En estos días que tuvimos para preparar el partido nos enfocamos mucho en esta semana. En la parte emocional del equipo, buscamos un patrón de juego que no nos permitió llevarnos un buen resultado ante Liga. Esperemos lograrlo frente a Huracán”.

El árbitro del partido será el paraguayo Arnaldo Samaniego, quien será asistido por sus compatriotas Milciades Saldivar y Roberto Cañete.

Emelec vs. Huracán – probables alineaciones

Huracán: Fernando Pellegrino o Antony Silva; Cristian Chimino, Federico Mancinelli, Omar Alderete, Walter Pérez; Patricio Toranzo o Daniel Hernández, Israel Damonte, Iván Rossi, Andrés Roa; Lucas Barrios o Andrés Chávez y Lucas Gamba.

Emelec: Esteban Dreer; Juan Carlos Paredes, Jordan Jaime, Leandro Vega, Gorman Estacio; Wilmer Godoy, Nicolás Queiroz, Joel López, Bryan Cabezas; Billy Arcey y Bryan Angulo.

Emelec vs. Huracán – horarios del partido

México – 5:15 p.m.

Ecuador – 5:15 p.m.

Perú – 5:15 p.m.

Colombia – 5:15 p.m.

Bolivia – 6:15 p.m.

Chile – 6:15 p.m.

Paraguay – 6:15 p.m.

Argentina – 7:15 p.m.

Uruguay – 7:15 p.m.

España – 12:15 a.m. (miércoles 24 de abril)