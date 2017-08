Eliminatorias Rusia 2018 EN VIVO: ¡sigue los resultados de todos los partidos del mundo!

Continúan las Eliminatorias Rusia 2018 en todo el mundo y todavía no se sabe los equipos que clasificarán a la Copa Mundial. Es por este motivo que aquí te colocaremos la lista y resultados en vivo de todos los partidos de cada continente del día 31 de agosto de 2017.

ELIMINATORIAS RUSIA 2018 EN VIVO

Eliminatorias Africana

Uganda 1-0 Egipto (Final)

Guinea 2-0 Libia (Se está jugando)

Eliminatorias Europeas

Bulgaria vs. Suecia (13:45 horas)

Francia vs. Holanda (13:45 horas)

Luxemburgo vs. Bielorrusia (13:45 horas)

Hungría vs. Letonia (13:45 horas)

Portugal vs. Islas Faroe (13:45 horas)

Suiza vs. Andorra (13:45 horas)

Chipre vs. Bosnia-Herzegovina (13:45 horas)

Grecia vs. Estonia (13:45 horas)

Bélgica vs. Gibraltar (13:45 horas)

Eliminatorias Asiáticas

Japón 2-0 Australia (Final)

Siria 3-1 Catar (Final)

China 1-0 Uzbekistán (Final)

República de Corea 0-0 Irán (Final)

Tailandia 1-2 Irak (Final)

Eliminatorias Sudamericanas

Venezuela vs. Colombia (16:00 horas)

Chile vs. Paraguay (17:30 horas)

Uruguay vs. Argentina (18:00 horas)

Brasil vs. Ecuador (19:45 horas)

Perú vs. Bolivia (21:15 horas)