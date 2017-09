Eliminatorias, Real Madrid y Del Potro en US Open en portadas internacionales

Las Eliminatorias Rusia 2018 vivieron una apasionante jornada doble en todo el mundo, donde varias selecciones ya sellaron su pase al próximo Mundial. Perú ganó por primera vez en Quito y otros resultados también sorprendieron a los fanáticos alrededor del planeta.

En España destacaron que casi toda la plantilla principal del Real Madrid podría jugar el Mundial Rusia 2018. Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Luka Modric, Marco Asensio, Sergio Ramos, Keylor Navas, entre otros, están muy cerca de conseguir el boleto a la Copa del Mundo con sus respectivas selecciones.

Por otro lado, en el tenis se vive con intensidad el US Open en medio de las Eliminatorias. El tenista argentino Juan Martín del Potro dio el golpe de la jornada con su triunfo sufrido ante Roger Federer, quien era el candidato número uno para llevarse la corona.

"Tonight people want to see a great tennis match. The people wants to win both, both player, I think." @delpotrojuan #usopen pic.twitter.com/gob09sZRqE