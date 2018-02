Edison Flores señala que le gustaría jugar en el Barcelona

Edison Flores, uno de los pilares de la Selección Peruana para lograr la clasificación al Mundial Rusia 2018, confesó que le gustaría jugar en el Barcelona y aseguró que ello solo depende de su capacidad.

“Me gustaría jugar en el Barcelona, me encanta ese club, depende de mí”, dijo Edison Flores a “La Banca”.

‘Orejas’ milita actualmente en el Aalborg BK de la Superliga de Dinamarca y dijo que se siente capacitado para enfrentar a los mejores del mundo.

“Puedo jugar contra Messi, Neymar, y los mejores jugadores del mundo, pero sé que solo tengo que preocuparme por mi equipo y por las cosas que tengo que hacer, ya quizá después del partido pueda tomarme o no una foto, pero nunca lo he hecho, tampoco ni intercambio de camiseta”, señaló.

En otro momento, Edison Flores dijo que su paso por el fútbol español le sirvió para ganar experiencia.

“España fue una gran experiencia, aprendí muchísimo, el fútbol es muy fuerte. Me fue difícil al prinicipio, pero fue una gran experiencia porque maduré rápido a una edad corta (18 años). Y cuando volví al Perú, me sentí como que volaba. (…) Recuerdo que cuando entrenaba con ellos, Marco Senna o Giovani dos Santos me sentía muy nervioso por estar con gente de experiencia”, culminó.