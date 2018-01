Eden Hazard y su molestia ante las declaraciones de su padre

Eden Hazard, el delantero del Chelsea se ha sentido muy incómodo con las declaraciones que su padre vertiera a la prensa europea, las cuales dieron a entender su probable próximo destino en el Real Madrid y LaLiga Santander.

“Mi hijo ha rechazado una extensión de contrato para poder, llegado el caso, atender al interés del Real Madrid, donde se vería bien”, fueron estas las palabras del padre y agente del jugador belga que en diciembre diera a Le Soir.

Estas declaraciones causaron mucho revuelo, sobre todo, teniendo en cuenta que Hazard es del gusto del técnico merengue Zinedine Zidane. Pero el artillero de los “blues” declaró tras la goleada de 4-0 que el Chelsea propinara al Brighton: “Si, he hablado con él, no se preocupen. Mi padre dijo cosas malas” y aseguró lo siguiente: “Estoy centrado en el Chelsea. Tengo dos años más de contrato y estoy feliz aquí. Como ya he dicho diez veces, quiero terminar este año y después ya veremos, pero estoy feliz aquí”.

Pero si bien es cierto que el Chelsea ha descartado la existencia de alguna propuesta seria por Eden Hazard, se sabe que los de Stamford Bridge preparan una propuesta que ronda alrededor de los 17,7 millones de euros para mantenerlo en la Premier League, con algo más de 340,500 euros a la semana con extensión hasta junio de 2020.