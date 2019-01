Eden Hazard sobre fichar por el Real Madrid: "Vamos a iniciar un gran giro"

El jugador belga del Chelsea Eden Hazard considera haber “logrado ya todo” en Inglaterra y estar “en un momento clave” de su carrera, al tiempo que niega haber tenido contactos con el Real Madrid, aunque no descarta al club merengue como destino.

“No estoy lejos de la cumbre de mi carrera, eso es seguro. Aunque siempre se puede mejorar, estoy en un momento clave. Vamos a iniciar un gran giro”, aseguró el futbolista en una entrevista que este martes publica la revista francesa “France Football”.

“Eso no quiere decir”, puntualizó, “que vaya a dejar el Chelsea al final de temporada”.

“Siempre he dicho que después de Inglaterra quería descubrir otras cosas. Pero hay cosas que pueden hacer que me quede aquí. Tras el Mundial quería irme. Finalmente me quedé y estoy haciendo una de mis mejores temporadas”, señaló Eden Hazard.

“No creo necesitar algo diferente”, agregó el futbolista que, cuando le preguntaron si le gustaría ir al Real Madrid contestó: “¿Por qué no?”.