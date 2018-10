Ecuador vs Omán EN VIVO ONLINE por amistoso de fecha FIFA en Doha por DirecTV Sports

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estadio Abdullah Bin Kalhalifa en la ciudad de Doha, Qatar, no te pierdas ninguna de las incidencias del partido entre la Selección de Ecuador vs la Selección de Omán por amistoso internacional de fecha FIFA, el cual tendrá lugar este martes 16 de octubre a las 10.30 am (hora peruana), el encuentro se transmitirá por la señal de DIRECT TV Sports.

Ecuador tratará de arrancar este martes en Doha un resultado positivo ante Omán y alguna buena sensación que llevarse de sus amistosos en Doha, donde ya cayó el pasado viernes ante Catar y ha tenido que pelear contra los elementos.

El técnico del Tri, Hernán ‘Bolillo’ Gómez, no lo ha tenido fácil en su gira de amistosos por la Península Arábiga.

Ecuador vs Omán | alineaciones probables

Ecuador: Alexander Domínguez; Christian Ramírez, Robert Arboleda, Sornoza, Diego Palacios; Ayrton Preciado, Jhegson Méndez, Steven Franco; Miller Bolaños, Steven Plaza y Caicedo. Entrenador: Hernán Dario Gómez.

Omán: Ali Al Habsi; Mohammed Al Musalami, Ali Salim Al Nahar, Ali Al Busaidi, Khalid Al Braiki; Raed Ibrahim Saleh, Ahmed Mubarak Kano, Mohsen Al Khaldi, Harib Al Saadi; Jameel Al Yahmadi y Khalid Khalifa Al Hajri. Entrenador: Pim Verbeek.

Árbitro: Abdallah Athba (CAT).

Hora: 18:30 hora local (15:30 GMT). 10:30 am en Ecuador, Perú, Colombia, México.

Estadio: Abdulá bin Jalifa, de Doha.

Ecuador vs Omán | La previa

Miller Bolaños, una de las estrellas de la selección de Ecuador. (Foto: AP)

Si en el primer partido su equipo acusó el cansancio del largo viaje, al segundo que disputará mañana llega tras sufrir las inclemencias del desierto, que le guardó este lunes una tormenta de arena que impidió el último entrenamiento antes del choque.

El cuarto partido de la nueva etapa del técnico colombiano será el punto final de una gira que ha sido cualquier cosa menos fácil.

El viernes sufrió ante el equipo catarí que entrena el español Félix Sánchez y que se mostró más entero y muy ordenado.

Los locales supieron poner pronto terreno de por medio en el marcador pese al ajustado 4-3 final con que finalizó el partido.

“Las dificultades de hoy fueron sobre todo físicas. Fueron más rápidos. Parecían un Mercedes y nosotros un Renault 4”, dijo un frustrado Gómez tras el partido ante los cataríes.

Este lunes no pudo trabajar en el campo debido a que una tormenta de arena dio al traste con el entrenamiento y por tanto no ha habido margen para los ajustes previos ante los omaníes.

“Para nosotros fue sorpresa lo de la tormenta de arena, en Sudamérica no hay esto, por lo menos en nuestro país y nos cogió de sorpresa y trastocó los planes que teníamos para entrenar pero lo importante es la predisposición que hay de parte de los muchachos que trabajaron en el gimnasio”, dijo a Efe el jefe de prensa de Ecuador, Víctor Mestanza.

“El equipo se movió un poco en el gimnasio de aquí del hotel, pero no es lo mismo”, explicó

“Mañana no se va a poder trabajar porque es el partido y el equipo va a estar descansando todo el día y sobre las 14.30, hora local (11.30 GMT) van a tener la charla técnica y de ahí listos para salir”, añadió.

Los combinados de Ecuador y Omán se han enfrentado en dos ocasiones.

La primera en 1996 con un triunfo para los ecuatorianos por 2-0, y la segunda vez en 2008 con victoria para los omaníes por 2-0.

Gómez, que clasificó a Ecuador a su primer Mundial, el de Corea del Sur y Japón en 2002, buscará una victoria ante el conjunto dirigido desde 2016 por el holandés Pim Verbeek, que jamás se ha clasificado para una cita mundialista.

