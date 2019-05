Ecuador vs. Japón EN VIVO ONLINE VER AQUÍ GRATIS por la fecha 1 del Grupo B Mundial sub 20 vía DIRECT TV Sports

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estadio Zdzislaw Krzyszkowiak no dejes de ver ninguna de las incidencias del partido entre la Selección de Ecuador vs Selección de Japón por la primera fecha del Grupo B del Mundial Sub 20 Polonia 2019, el mismo que se llevará a cabo este jueves 23 de mayo a la 1.30 pm (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de DIRECT TV Sports, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

El duelo entre Ecuador y Japón será uno de los más atractivos de la primera jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que definirá las posiciones en el Mundial sub 20.

Los combinados sub 20 de Ecuador y Japón se estrenarán en la Copa del Mundo de la categoría en la ciudad de Bydgoszcz, al norte de Polonia. El duelo está programado para este jueves 23 de mayo.

Ecuador vs. Japón: Alineaciones

Ecuador: por confirmar

Japón: por confirmar

Ecuador vs. Japón: La previa

Ecuador, conjunto dirigido por Jorge Célico, llegará a la máxima competición como el campeón de Sudamérica. El ‘Tricolor’ sumó diez puntos para quedarse con el primer lugar del hexagonal final del torneo desarrollado en Chile.

La destacada actuación del cuadro ecuatoriano ha despertado el interés de los aficionados. Ello lo ha expresado el presidente de la federación Francisco Egas, quien se sumó al optimismo de sus compatriotas.

“Nunca una selección sub 20 ha tenido tanta notoriedad en el país, creo que eso es bueno para la Federación pero sobre todo para el grupo de jugadores, ojalá eso sea un grano de arena para llegar lejos en el Mundial”, aseguró el directivo.

La selección de Japón también tiene grandes expectativas sobre su participación en el Mundial. Hiroki Abe, ganador de la Liga Campeones asiática con el Kashima Antlers y que recibió el premio a mejor jugador joven de la J-League, lo comentó en la antesala.

“Desde que Japón fue segundo en 1999 (derrota ante España), la gente no ha dejado de decir que nuestra selección sub 20 es potente. Yo voy a intentar ganar el título, por el equipo y por mí mismo”, aseguró Abe.

Ecuador vs. Japón: horarios del partido

Perú 1:30 p.m.

Ecuador 1:30 p.m.

Colombia 1:30 p.m.

México 1:30 p.m.

Bolivia 1:30 p.m.

Paraguay 2:30 p.m.

Chile 2:30 p.m.

Venezuela 2:30 p.m.

Argentina 3:30 p.m.

Uruguay 3:30 p.m.

Brasil 3:30 p.m.

España 8:30 p.m.