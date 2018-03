Duras críticas al pobre rendimiento de Alexis Sánchez en Manchester United

La llegada de Alexis Sánchez al Manchester United causó euforia entre los hinchas de los “red devils” quienes vieron en el chileno la carta decisiva para consolidarlos en la Premier League como en la Champions League. Sin embargo, la realidad es diametralmente otra y lo cierto es que el ex Arsenal no da la talla aún en un once al que parece no termina de acomodarse.

De hecho, en ves de haber mostrado un porcentaje decente de lo que alguna vez lograra vistiendo la camiseta “gunner”, lo que viene consiguiendo en Old Trafford son reveses, el último de estos fue la eliminación de la Champions League por el Sevilla español en los octavos de final, donde Sánchez, se puede decir, brilló por su ausencia, al no ser ni mínimamente determinante en el desempeño del cuadro dirigido por José Mourinho.

Por ello, es que algunas voces autorizadas han salido a hablar sobre el caso de Alexis Sánchez. Una de estas fue Alan Shearer, ex jugador de Newcastle, escribió lo siguiente en un su columna: “Firmaron a Alexis Sánchez y pareciera que obtuvieron a su gemelo. Él luce como si fuera un niño perdido”.

Luego de esto, arremetió contra el preparador del Manchester United, José Mourinho: “Es trabajo del técnico sacar lo mejor de cada jugador” y agregó: “Entiendo las críticas, sin embargo, Mourinho vendrá y dirá que están segundos en la liga y que están mejorando porque en la temporada anterior finalizaron quintos”.