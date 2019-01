Dulanto tras eliminación de Real Garcilaso: “El error fue mío y lo asumo”

Real Garcilaso tenía todos los argumentos para avanzar hacia la siguiente Fase Previa de la Copa Libertadores, pero sobre los minutos finales un gol de La Guaira producto de un error defensivo de Gustavo Dulanto dejó fuera de la competencia continental a los cusqueños. Ante esto, el jugador salió al frente para asumir la consecuencia de sus actos.

Haciendo uso de sus redes sociales, Gustavo Dulanto aprovechó el espacio para reflexionar sobre el error que le costó la eliminación al Real Garcilaso:

“El error fue mío y lo asumo como hombre que soy porque siempre me enseñaron a afrontar… me siento terrible por lo sucedido, pero creo que le puede pasar a cualquiera, estuve jugando con toperoles como siempre y más por lo que había llovido. Puteen, búrlense, hagan memes, pero no me voy a sentir mal ni me caeré”.

Consciente de lo sucedido, Gustavo Dulanto no sólo se hizo responsable de lo ocurrió ayer en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, sino también aseguró que este error lo ayudará a mejorar como persona y como jugador de fútbol profesional:

“El que me conoce sabe lo profesional que soy y que ante la adversidad siempre voy a romperme más el alma. Siempre tomo las cosas de quien viene, así que nunca me hice drama por lo que me puedan escribir”.

Vale recordar de que en la ida de la Primera Fase Previa de la Copa Libertadores, La Guaira se impuso por 1-0 en Venezuela. Durante la vuelta celebrada el martes 29 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Real Garcilaso se puso en ventaja en el marcador con tantos de Reimond Manco a los 15 y Hernán Rengifo a los 68, resultado que les daba el pase a la siguiente etapa, pero a los 94 José Balza, tras un error de Gustavo Dulanto, puso el 1-2 que sentenció la suerte de los cusqueños.