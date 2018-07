Entrenador de Tigres insultó a periodista mexicano en conferencia de prensa

No aguanta una. El técnico del Tigres UANL de México, Ricardo Ferretti, insultó a un periodista en plena conferencia, luego de la victoria sobre León por la Liga MX.

El ‘Tuca’ Ferretti tiene un amplio historial de confrontaciones con los periodistas mexicanos y la última de ellas sucedió el domingo pasado, cuando tildó de “idiota” a uno de los reporteros por estar conversando, mientras él respondía una de las preguntas.

“Tal vez mi educación no es tan buena, pero mi papá y mi mamá me decían que cuando alguien hable no hables, escucha. Entonces voy a esperar que aquel idiota termine de hablar para poder contestarte”, soltó el ‘Tuca’, bastante serio y molesto.

Luego de este incidente, Ricardo Ferretti continuó con su conferencia de prensa y procedió a explicar la victoria de Tigres sobre León por la primera fecha de la Liga MX.

“Siempre es agradable que tu equipo inicie ganando porque aunque faltan muchos juegos, las primeras jornadas la gente no tiene mucho interés, incluso a nosotros mismos nos ha pasado de que los inicios no son nada agradables, entonces se nos olvida que en la Jornada 1 y la 17 los partidos cuentan lo mismo”, indicó.

En la próxima fecha de la Liga MX, Tigres recibirá a los Xolos del Tijuana, el próximo domingo desde las 18:00 horas.