Diego Maradona lanzó advertencia previo al Dorados-San Luis por el Ascenso MX

El entrenador del Dorados de Sinaloa, Diego Maradona, dio conferencia de prensa este sábado, previo a la gran final del Ascenso MX, a jugarse el domingo en el estadio Alfonso Lastras Ramírez de Potosí, desde las 9:30 p.m.

Maradona, quien estuvo acompañado por el DT del San Luis, Luis Alfonso Sosa, fue bastante claro en señalar que saldrá a ganar y que reconocerá su derrota solo si el rival ha sido más.

“En este partido no se puede jugar a media tinta, es una final y se juega al máximo. Este partido lo estamos esperando hace mucho tiempo. A mí no me da igual ganar o perder. Yo quiero ganar. Si ellos lo hacen mejor, lo voy a reconocer, pero voy a mandar a morder en toda la cancha y a no dejarlos jugar”, expresó el técnico argentino.

“Vine a México a trabajar, y muchos dudaban de mi capacidad, ahorita vean donde estoy”, soltó en otro momento.

Diego Maradona aprovechó para criticar el sistema de ascenso de México al señalar que es un torneo bastante complicado como para que solo un equipo alcance el cupo a Primera.

“Ojalá se pudiera repartir (el premio de ascender), porque seguramente los dos equipos luchamos para estar acá y lamentablemente nos tendremos que barrer por toda la cancha para que uno solo ascienda, esto debería ser modificado por las autoridades, porque no se puede tener un campeonato tan difícil como este y dejar afuera a uno”, indicó.

El partido de ida, jugado en Culiacán, Dorados venció por 1-0, gol de Edson Rivera, y ahora le basta con el empate en el campo de San Luis de Potosí para proclamarse campeón y lograr el ascenso a la Liga MX.