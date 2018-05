Simeone: "Aún hay situaciones que pueden acercar a Griezmann a seguir aquí"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético Madrid, afirmó este miércoles que “todavía hay situaciones que pueden acercar” a Antoine Griezmann“a seguir” en el club rojiblanco y remarcó que no están “tan lejos deportivamente de los que tienen mucho más poder” que su equipo.

“El partido de Griezmann es confirmar todo lo que viene haciendo año tras año. La verdad que hoy fue contundente en el momento más importante del partido y eligió siempre bien en el segundo tiempo. Ojalá esté contento y feliz de estar con nosotros”, valoró tras la final de la Europa League, en la que el atacante marcó dos goles en el 0-3 contra el Olympique de Marsella en el Parc OL de Lyon.

“Yo no tengo dudas de que todavía hay situaciones que lo pueden acercar a Griezmann a seguir con nosotros. Ha jugado tres finales con nosotros, de las que ha ganado dos. No estamos tan lejos de los objetivos de jugar finales. Y pronto tendremos la Supercopa. No estamos tan lejos deportivamente de los que tienen mucho más poder que nosotros”, explicó en referencia al Barcelona, el equipo que pretende fichar para la próxima temporada al internacional francés.

“Lo de Antoine es una sensación que él vivirá. Yo siempre cuento que lo que decidan todos los futbolistas que nos dieron la vida yo soy feliz. Está claro que si se queda con nosotros seguiremos creciendo y si se va agradecerle, porque yo le quiero mucho. Si se queda, está claro que vamos a seguir creciendo, porque estamos destinados a seguir creciendo”, añadió Simeone.