¡Fútbol de duelo! Diego Maradona fallece a los 60 años de un paro cardiaco

El fútbol mundial está de duelo tras conocerse el sensible fallecimiento de uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos. Diego Armando Maradona partió de este mundo este martes 25 de noviembre a los 60 años a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.

Fuentes cercanas a la familia del astro argentino, como su agente y amigo Matías Morla, confirmaron su deceso el cual se produce una semana después de su último cumpleaños, así como de ser operado con éxito de un edema cerebral.

Sin embargo, en la mañana del 25 de noviembre, Maradona sufrió un paro cardiaco, lo cual concitó la llegada de cuatro ambulancias, quienes intentaron mantenerlo con vida, pero ya era demasiado tarde. El argentino tendría su último aliento de vida en su residencia en la provincia de Buenos Aires.

Diego Maradona dirigió a Lionel Messi cuando fue técnico de la Selección Argentina. (Foto: EFE)

✍ Diego Maradona: su importancia

La muerte de Diego Armando Maradona representa no solo un duelo personal para todos los argentinos, sino también para millones de personas alrededor del mundo amantes del fútbol que vieron en su figura la personificación de ese joven de escasos recursos que a punta de talento llegó a las grandes ligas del mundo, a alzar la Copa del Mundo y con ello elevarse al podio de los* mitos del balompié y la inmortalidad en vida*.

Sin embargo, lo que diferencia a Diego Maradona del resto de ídolos del futbol es que el “10” se convirtió en una religión, en una militancia respecto a su obra y legado sobre el terreno de juego, donde incluso llegó a ser la representación de un país entero; en este caso la Argentina, que hasta lo vio como símbolo de reivindicaciones sociales.

Además de esto, Diego Armando Maradona será recordado por ser un superdotado para el fútbol, el mundo lo bautizó como “Dios”, por sus excesos, pero también por su irreverencia, por su picardía ante las cámaras, por su espontaneidad tan natural que podía ser colérico, sarcástico, sentimental, de soltar lágrimas de una manera tan natural que la gente de todas las clases sociales empatizó y se vieron reflejadas en él.

Diego Maradona es considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia. (Foto: EFE)

✍ Diego Maradona: la polémica

Sin embargo, en el plano personal, los problemas del astro argentino fueron una constante, su carácter, su adicción a las drogas terminaron por ser perjudiciales sobre el final de su carrera y una constante desde su retiro hasta su último aliento.

De hecho, los años de excesos, conflictos personales y descuidos deterioraron la salud y el aspecto de Diego Armando Maradona de forma evidente en los años finales, al punto que en su último partido como entrenador del Gimnasia y Esgrima La Plata, el “10” lucía un aspecto tan demacrado que aparentaba tener 80 años y no los 60 que tenía.

Su vida fue digna de una novela, hasta de una serie al contar con todos los matices necesarios para un “best seller”. Sus hazañas en la cancha fueron tan memorables como lo emotiva que fue su despedida en La Bombonera, donde vistiendo la camiseta de su amado Boca Juniors y entre lágrimas, dio una de sus frases más inmortales:

Diego Maradona en su paso por el Barcelona de España. (Foto: EFE)

“La pelota no se mancha”, a modo de mea culpa por sus errores, sus adicciones y de cómo esto fue su propia culpa, más no del fútbol, al cual también calificó como el “deporte más lindo y más sano del mundo (…) yo me equivoqué y pagué”.

Sin embargo, también fue duramente cuestionado cuando a inicios del nuevo milenio, Diego Maradona sorprendió al mundo entero cuando se declaró admirador del ‘Che’ Guevara, amigo cercano del dictador cubano Fidel Castro, o sus simpatías con los regímenes de Hugo Chávez o Evo Morales. Así también la participación en campañas políticas de Nicolás Maduro en Venezuela, del cual es recordado el video donde el argentino baila sobre el estrado de una concentración política del mandatario venezolano.

✍ Diego Maradona: su paso por el fútbol

Debutó en la liga argentina con el cuadro de Argentinos Juniors en 1976 y se mantuvo en el cuadro ‘bicho’ hasta 1981 cuando llega a su amado Boca Juniors, clásico equipo argentino donde destacó como un ‘crack’.

En 1982, Maradona da el salto hacia Europa a un emergente FC Barcelona donde se ganó un nombre en el elenco culé y donde es recordado con cariño hasta nuestros días.

Diego Maradona terminó sus días siendo entrenador del Gimnasia y Esgrima La Plata. (Foto: EFE)

Sin embargo, su consagración mundial a nivel de clubes comenzó en 1984 cuando arribó al Napoli italiano donde ganó 2 Serie A, 1 Copa de Italia y 1 Supercopa de Italia; pero su máximo logro fue la obtención de la Copa de la UEFA (hoy Champions League) en la temporada 1988-1989.

En 1992, Diego Maradona regresa a España, pero esta vez al Sevilla, club en el que estuvo hasta el año siguiente cuando vuelve a Argentina al Newell´s Old Boys.

De 1995 a 1997, Maradona acabaría su carrera como futbolista en Boca Juniors.

En cuanto a la Selección Argentina, Diego Maradona integró la categoría adulta desde 1977 hasta 1994. En dicho periodo, el “10” llevó a la Albiceleste a una de sus más grandes etapas doradas al conseguir el título del Mundial México 86 o el subcampeonato en el Mundial Italia 90.

Diego Maradona representó la unidad de un país y se convirtió, en muchos sentidos, en un símbolo de reivindicaciones sociales para los argentinos. (Foto: EFE)

Como entrenador debutó en el Mandiyú argentino en 1994 y en 1995 en Racing Club. Su gran salto como técnico vino en 2008 cuando asumió la dirección de la Selección Argentina en pleno cambio generacional donde ya se despedía el goleador Juan Román Riquelme y comenzaba a brillar Lionel Messi.

Sin embargo, su paso por la ‘Albiceleste’ en el banquillo técnico acabó luego que los gauchos tuvieron una participación decepcionante en el Mundial Sudáfrica 2010.

En 2011, Maradona migraría al Medio Oriente donde dirigiría el Al-Wasl y Al-Fujairah, ambos de los Emiratos Árabes Unidos (de 2011-2012 y 2017-2018, respectivamente).

En 2018, y por un año, estaría dirigiendo al Dorados de Sinaloa de la Segunda División de México; mientras que su última experiencia como entrenador fue con el Gimnasia y Esgrima La Plata de la liga argentina. Maradona falleció siendo técnico de este equipo.