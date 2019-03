Maradona a Infantino: "Dijo que iba a cambiar la FIFA, pero fue lo contrario"

El ex futbolista Diego Maradona se mostró molesto con el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya que el máximo dirigente del fútbol mundial le prometió cambiar las cosas, pero que hasta el momento no ha visto mejora alguna.

“El presidente Infantino me dijo que iba a cambiar cosas y todo lo contrario. Cada vez que alguien habla de la FIFA, parece que va en contra; Infantino no sabe arreglar las cosas, debe apoyarse en los jugadores que estuvimos en Mundiales”, dijo el capitán de la selección argentina campeona en México 1986.

Diego Maradona se mostró molesto porque Infantino no le contesta el teléfono y criticó al dirigente, a quien ya amenazó hace semanas con divulgar asuntos que sabe de la FIFA, aunque hasta ahora todo han sido amagos.

En una conferencia de prensa en Guadalajara, donde su equipo, los Dorados de Sinaloa del Ascenso del fútbol mexicano, empató sin goles con los Leones Negros de la UdG, Diego Maradona criticó a los argentinos dispuestos a naturalizarse para defender la camiseta de la selección nacional mexicana.

Casos como el de Rogelio Funes Mori, goleador del Monterrey, Leonardo Ramos de Lobos BUAP, o Julio Furch de Santos Laguna, han levantado su mano para jugar por México y recibieron la reprimenda de Diego Maradona.

“Soy argentino y no me iba a jugar a otro lado. Si a los muchachos se les ofrece la oportunidad de jugar y ganarse un Mundial, y eso les parece lindo, defender un pedazo de tela en lugar de jugársela por el corazón, me parece una distancia grande”, señaló Diego Maradona.