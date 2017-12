Diego Costa: así fue su presentación en el Atlético de Madrid

El delantero hispanobrasileño Diego Costa, que recibió este domingo la bienvenida en su regreso al Atlético de Madrid, aseguró en rueda de prensa que necesita “ya jugar” y reconoció estar “cansado de tanto entrenar” después de tres meses ejercitándose sin poder participar con el equipo por la sanción de la FIFA al club madrileño.

“He esperado mucho, he esperado lo que tenía que esperar, he estado entrenando y trabajando con la mente puesta en el momento de volver a jugar. Por más que entrenes, te pongas bien, un partido es un partido. Necesito ya jugar, estoy cansado de tanto entrenar”, señaló el delantero del Atlético de Madrid, que regresa tras disputar tres temporadas con el Chelsea.

Costa, que apareció sonriente en la sala de prensa del estadio Wanda Metropolitano tras la presentación de Víctor Machín ‘Vitolo’ y antes del entrenamiento abierto al público que acudió al campo, comenzó dando las gracias al club por “el esfuerzo” realizado para que su llegada fuera una realidad.

“Quiero dar las al club por todo el esfuerzo que ha hecho para que venga y esté aquí otra vez, lo agradezco de corazón”, comenzó Diego Costa, que aseguró que físicamente se encuentra bien, después de tres meses de preparación con el cuerpo técnico rojiblanco.

“Se nota, se ve que estoy mucho mejor que cuando llegué, me he preparado bien, he trabajado bien. Estoy ansioso por poder jugar y hacer lo que tengo que hacer, que es ayudar al equipo y marcar goles”, añadió.