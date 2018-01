Diario alemán señala a James Rodríguez como partícipe en pelea del Bayen Múnich

Con el tiempo, James Rodríguez se ha convertido en indiscutible en el once titular de Bayern Múnich, cuadro que de manera sostenida recobra el nivel que lo caracterizó. Sin embargo, esto no ha sido razón para que el delantero colombiano no esté lejos de inconvenientes con sus compañeros de equipo.

Según detalla el diario “Bild”, en uno de los entrenamientos el colombiano tuvo un altercado con Sebastian Rudy. En las imágenes publicadas por el mencionado periódico teutón se puede ver a James quien es increpado agresivamente por Rudy.

En la foto también se puede notar a Jerome Boateng que, de acuerdo a la misma publicación, iría a separarlos antes que el impasse pasase a mayores, supuestamente, ocasionado por una patada propinada por Rudy.

Consultado sobre esto, el DT del Bayern Múnich, Jupp Heynckes dijo lo siguiente: “Yo siempre reclamo la máxima presión a mis jugadores y el fútbol, hay que recordarlo, es un deporte para hombres… Esa es la idea en estos juegos. Se realizan presión y desafíos. Pido un comportamiento agresivo en situaciones de uno contra uno”.

