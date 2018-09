Di Francesco: "El Madrid seguirá ganando mucho, no es el Real Ronaldo"

Eusebio Di Francesco, técnico de la Roma, restó importancia a la salida del portugués Cristiano Ronaldo del Real Madrid, situando la grandeza del club por encima de las individualidades, augurando títulos esta temporada y asegurando que “no es el Real Ronaldo”.

“No me parece justo hablar de si es peor este Real Madrid sin Cristiano. En Italia, como en España, se emiten juicios con demasiada prisa. Asensio es un jugadores que me gusta muchísimo porque es el futuro del Real. No es Crisitano pero trabaja muy bien para el equipo y lo que expresa en el juego tiene un nivel muy alto”, opinó en su análisis.

“Este club en su vida futbolística es conocido como el Real Madrid no como Real Ronaldo, por lo que estoy convencido de que seguirá ganando mucho”, añadió.

Preguntado por el jugador al que quitaría del partido de mañana ahora que no está el goleador Cristiano, el técnico eligió a Sergio Ramos. “Es difícil elegir uno porque el Real tiene muchos jugadores buenos, con tantas cualidades como Sergio Ramos, un jugador que sabe trabajar en cada parte del campo, como defensa, en el centro del campo y casi como delantero también”.

Tras alcanzar las semifinales la pasada temporada y eliminar al Barcelona con una remontada para la historia de la Champions League, el techo está más alto para el Roma. “Nadie nos habría preguntado el año pasado si pensamos repetir”, dijo su técnico.

“Después de lo hecho las espectativas aumentan, por lo que tenemos que mejorar nuestro rendimiento. Hicimos algo extraordinario y es lo que intentaremos repetir”.