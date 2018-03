Deportivo Cali vs Once Caldas EN VIVO ONLINE por la Liga Águila

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el Estadio Monumental de Palmaseca, no te pierdas el minuto a minuto del encuentro entre las escuadras de Deportivo Cali vs Once Caldas, por la fecha 8 de la Liga Águila colombiana que se realizará este miércoles 14 de marzo a las 8.00 pm (hora peruana), partido que será transmitido por la señal de RCN Nuestra Tele.

Deportivo Cali vs Once Caldas | Posibles Alineaciones

Deportivo Cali: Camilo Vargas; Daniel Giraldo, Danny Rosero, John Lucumi, Jeison Angulo; Andrés Pérez, Kevin Balanta, Didier Delgado, John Mosquera, Nicolás Benedetti; José Sand.

Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Yonni Hinestroza, Miguel Nazarit, Geisson Perea y Andrés Felipe Álvarez; Mauricio Restrepo; Luis Sinisterra, Yesus Cabrera, Sergio López y Ray Vanegas; Edder Farías.

Deportivo Cali vs Once Caldas | La Previa

La fecha de la Liga Águila verá el atractivo duelo entre Deportivo Cali vs Once Caldas en el los “verdiblancos” esperan recuperar los puntos perdidos en la etapa anterior contra el Junior de Barranquilla.

Ante esto, el técnico de Cali, Gerardo Pelusso expresó lo siguiente: “Vamos a enfrentar a el Once Caldas que es el líder del campeonato, un equipo muy bien trabajado por su técnico, pero nosotros debemos de hacer valer la localía y conseguir la victoria”.

Por su parte, Once Caldas viene realizando una excelente campaña en la que marcha como líder de la temporada, rendimiento que los ha alejado del descenso y contra Cali saldrá con todo a defender la punta que ostenta.

“Este es un partido que amerita y exige mucho orden, si queremos recuperar la pelota rápido con Cali tenemos que replegarnos rápido, tener un equipo corto, compacto y de ahí nosotros poder desarrollar nuestro juego, pero las recomendaciones son las que hacemos en cada uno de los partidos: Mucha más agresividad, tratar de mantener la intensidad, tanto en la presión, como a la hora de tener el balón”, dijo el DT de Once Caldas, Hubert Rodhert.

Once Caldas con 16 unidades en la tabla de posiciones, es custodiado por Nacional, que presenta el mismo puntaje.