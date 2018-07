Deportivo Cali vs Bolívar EN VIVO por la segunda fase de la Copa Sudamericana

El estadio Deportivo Cali albergará EN VIVO el partido Deportivo Cali vs Bolívar, que podrás seguirlo EN DIRECTO este miércoles 18 de julio a partir de las 7.45 pm por la segunda fase de la Copa Sudamericana. El duelo será transmitido por la señal de FOX Sports 2.

El Deportivo Cali continuará su periplo en la competición cuando reciba al Bolívar, que tendrá el debut en su banquillo del entrenador uruguayo Alfredo Arias, en el partido de ida de la segunda fase del torneo continental.

El club colombiano, que dirige el técnico charrúa Gerardo Pelusso y eliminó en la ronda inicial al Danubio, llega a la segunda fase de la Copa Sudamericana sin muchas novedades con respecto al equipo que disputó los cuartos de final de la liga cafetera el semestre pasado.

Deportivo Cali vs Bolívar | Alineaciones

Deportivo Cali: Camilo Vargas; Daniel Giraldo, Danny Rosero, Kevin Moreno, Darwin Andrade; Matías Cabrera, Kevin Balanta, Didier Delgado, Nicolás Benedetti, John Mosquera, y José Sand.

Bolívar: Fernando Laforia; Edemir Rodríguez, Ronald Raldes, Pablo Pedraza, Jorge Flores; Juan Carlos Arce, Leonel Justiniano, Erwin Saavedra, Felipe Rodríguez; Juan Miguel Callejón y Marcos Riquelme.

Deportivo Cali vs Bolívar | La previa

El creativo Macnelly Torres, quien es el fichaje estrella del Deportivo Cali, no estará disponible para el partido porque no se encuentra físicamente preparado, mientras que el lateral Juan Camilo Angulo, que llegó del América de Cali, no podrá jugar el torneo continental porque ya tuvo minutos en la Copa con los diablos rojos.

Otro de los que no estará es el central John Lucumí, que se encuentra cerrando su traspaso al fútbol belga.

El que sí está habilitado para jugar es el centrocampista uruguayo Matías Cabrera, quien llegó procedente del Defensor Sporting y ya tuvo sus primeros minutos de juego en la pretemporada bajo el mando de Pelusso.

Como preparación para este encuentro, el Deportivo Cali jugó un cuadrangular con el Deportivo Pereira, el Once Caldas y el Deportes Quindío.

El club azucarero se llevó el torneo amistoso luego de ganar tres de los cuatro partidos que disputó, incluida la final al Pereira.

El Bolívar, por su parte, arribará hoy a Cali con el objetivo de, en palabras de Arias, “no estar metidos atrás” y evitar defenderse en campo propio.

El técnico uruguayo, que reemplazó al brasileño Vinícius Eutrópio el mes pasado, contará para este juego con sus nuevos refuerzos, el guardameta Fernando Laforia y el mediocampista Felipe Rodríguez, ambos charrúas, además del español Juan Miguel Callejón y los veteranos Ronald Raldes y Juan Carlos Arce, ya tradicionales en las alineaciones del equipo boliviano.

Entre tanto, no estarán el argentino-boliviano Damián Lizio y el meta brasileño Jackson Wichnosvky, quienes dejaron las filas de la academia.

La base del equipo de Arias será la misma que disputó el semestre anterior la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que fue eliminado por el Atlético Nacional y el Colo Colo.

En la pretemporada, Bolívar jugó varios partidos amistosos, entre ellos uno frente al Olimpia que perdió 2-1 en Asunción.

EFE.