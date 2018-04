De Gea sobre Mourinho: "Es un entrenador que transmite su mentalidad ganadora"

El guardameta español David de Gea ha elogiado este martes a su entrenador en el Manchester United, el portugués José Mourinho, y ha asegurado que está viviendo la “mejor temporada” desde que llegó a la Premier League.

De Gea, que lleva siete cursos en Old Trafford, donde llegó procedente del Atlético de Madrid, es el máximo favorito para conquistar su quinto Guante de Oro de la Premier League y ha sido nombrado mejor portero del año en Inglaterra por quinta vez, la cuarta de forma consecutiva.

“Estoy bastante contento con mi rendimiento, he tenido buenas actuaciones y he sido constante. Me he sentido bien, en forma, y ahora esperado mantener el buen momento en los últimos partidos y llegar bien al Mundial con España”, manifestó el madrileño, en unas declaraciones a la página web de la liga inglesa.

Esta campaña, De Gea ha conseguido mantener su portería a cero en 21 encuentros, 17 de ellos en la Premier, y lleva dos de ventaja sobre el brasileño Ederson, del Manchester City, a falta de cuatro jornadas por disputarse.

El internacional español, de 27 años, que puede conquistar el título de la FA Cup (Copa de Inglaterra) ha elogiado a Mourinho, un “gran entrenador que transmite su mentalidad ganadora al grupo”.