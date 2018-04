Dani Alves: “volvería al Barcelona mañana si me llaman”

La salida de Dani Alves del Barcelona no fue la mejor. Después de irse del club azulgrana y pasar a las filas de Juventus, mucho se ha comentado sobre la relación que lleva en el equipo donde cosechó 23 títulos en 8 años. Sin embargo, en una entrevista con Globo TV recogidas por FOX Sports, confirmó que volvería al equipo catalán si le llamasen.

“El Barcelona es mi casa. Es imposible decir que no volvería, volvería al Barcelona mañana si me llaman. Si digo que no salí herido (piensa)… mentiría. Yo salí herido, porque creo que he luchado mucho para construir una gran historia en el Barcelona y para dar un resultado inesperado hasta para el propio club”, señaló en la entrevista.

“Y yo me marché con 23 títulos en 8 años. Acabé dándoles gran resultado y ellos acabaron sin respetar mi historia. Tanto es así que después ellos quisieron que tuviese una despedida y yo dije no, porque para mí allí va a estar mi eterna casa, entonces, cuando consideras que un sitio es tu casa no tienes que despedirse. ¿Cómo va a haber despedida si vas a volver?”, agregó.

Dani Alves salió del Barcelona en 2016 y defendió los colores de Juventus, donde disputó 33 encuentro y marcó cinco goles. Más adelante, firmó por el PSG, equipo francés donde jugó 39 compromisos y anotó en cinco oportunidades.