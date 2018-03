Dani Alves: "Si no podemos cambiar el pasado tenemos que cambiar el presente"

El lateral brasileño Dani Alves dijo, de cara al amistoso contra Alemania en Berlín, que si no se puede cambiar el pasado se debe al menos tratar de cambiar el presente.

“Lo he dicho muchas veces cuando he sido interrogado sobre eso. Si no podemos cambiar el pasado tenemos que tratar de cambiar el presente”, dijo el jugador, que saldrá como capitán de Brasil.

Dani Alves dijo, además, que al margen del 1-7, también existían buenos recuerdos de otros partidos contra Alemania.

“También tenemos buenos recuerdos de partidos contra Alemania. pero ahora tenemos desafíos completamente nuevos y diferentes a todo lo que ha pasado. Habrá un alto grado de dificultad para las dos partes”, señaló.

El jugador, por otra parte, evitó responder a una pregunta acerca de como haría Brasil para tratar de enfrentar a una Alemania que saliera al campo con una línea de cinco defensas, como se ha especulado últimamente.