¿Mourinho o Guardiola? Dani Alves realiza sorprendente comparación

El brasileño Dani Alves, lateral derecho del PSG, hizo una curiosa comparación entre Jose Mourinho y Pep Guardiola, en una interesante entrevista con la cadena británica Sky Sports. El también jugador de la selección de Brasil destacó el profesionalismo de ambos entrenadores, aunque se decantó por uno de ellos.

El futbolista elogió al director técnico español y dijo que trabajar a su lado es “mejor que el sexo”, y no dudó en asegurar que es el mejor estratega con el que ha trabajado en su carrera deportiva.

Sin embargo, pese a su cercano vínculo con el influyente estratega catalán, no volvió a laborar junto al actual DT del Manchester City.

“Estaba todo hecho para que yo llegara al Manchester City y no fui por una decisión familiar, yo hablé con Pep y sabía que mi intención era volver a trabajar con él, sabe el aprecio gigantesco que le tengo a él y a su ‘staff’ y por eso quise volver a trabajar con él mientras surgiera algo más”, señaló el defensor.

Por otro lado, Dani Alves reveló que estuvo a punto de ponerse a las órdenes del portugués en Inglaterra, ya que le “gusta trabajar con gente competidora”, aunque ese sería el inicio de su mala relación.

“No fui al Chelsea por el club, no por mí. Yo ya lo tenía dado por hecho que iba a trabajar con él, no sé si obtuvo información diferente, que no quería irme o lo que fuera, porque desde entonces nuestra relación no ha sido tan buena, pero no fue mi culpa”, agregó el jugador del París Saint-Germain en el diálogo.