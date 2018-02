Cubillas sobre Perú en el Mundial: "Le ganamos a Dinamarca y clasificamos"

Cada vez falta menos para el Mundial Rusia 2018, donde la Selección Peruana se presentará a esta competición después de más de 30 años, y una voz autorizada para hablar de la Blanquirroja es Teófilo Cubillas.

El exjugador nacional indicó que confía en la clasificación a la segunda fase y que el partido que será clave es el primero ante Dinamarca.

“Estoy convencido de que pasamos la fase de grupos. El partido a ganar es el primero (Dinamarca). Ganamos el primero y ya estamos en la segunda”, declaró Teófilo Cubillas en una entrevista con Rpp.

En otro momento, halagó el juego del plantel bicolor, pero sobre todo el desempeño de Paolo Guerrero y Miguel Trauco.

“Me gusta Paolo Guerrero pero también Miguel Trauco. Es un tremendo jugador, en todos los partidos que lo he visto jugando en la Selección, que clase de jugador. No quiero ser mezquino, pero lo que me gusta de todos los chicos de la Selección es la actitud, los deseos y las ganas de querer ser titulares”, puntualizó.