¿Cuánto recaudará Alianza Lima para el partido con Boca Juniors?

Alianza Lima está cerca de debutar en la Copa Libertadores ante Boca Juniors. El equipo de Pablo Bengoechea, junto a su hinchada, tienen las expectativas altas de conseguir un resultado favorable; además, los dirigentes esperan el ingreso económico que dejará este duelo por la primera fecha del Grupo 8, que será este jueves 1 de marzo a las 6:30 pm. en el Estadio Nacional de Lima.

“La recaudación para el partido de Boca Juniors aproximadamente será de 4 millones de soles, es lo que tenemos proyectado. Hace diez años que Boca no visita al Perú, lo que creo que es una recaudación que un equipo como este puede lograr. Esta acorde a las expectativas”, declaró Gustao Zevallos, directivo de Alianza Lima a Radio Ovación.

“Nosotros respetamos la decisión de Boca. Como Institución separamos un espacio en occidente, considerando lo que representa la historia de Boca. Estamos dándole el lugar y el valor que le corresponde. Ellos pidieron una mejora, y se les dio un 25% de descuento, y a pesar de eso ellos oficializaron que no venían. Ellos siempre serán bien recibidos, pero tienen que saber que los precios lo ponemos nosotros. Lamentamos esta situación”, señaló.

Boca Juniors toma medida drástica contra Alianza Lima

Boca Juniors no está contento con el precio de las entradas impuesto por Alianza Lima y exigió una rebaja, cosa que sucedió, pero no dejó satisfecho a los dirigentes xeneizes, por lo que decidieron que no vendrán a Lima.

“Decidimos que ningún dirigente de Boca Juniors va a viajar. No aceptamos que no nos den populares, que nos den solamente 1700 plateas. Primero a 130 dólares, haciendo como ‘un favor’ el 25% de descuento a 95 dólares. Me parece que es malo. He hablado con el presidente de la Conmebol. No está reglamentado y nos está faltando eso reglamentar los valores de las entradas en las distintas fases, este es el primer partido y nosotros no podemos permitir que el hincha de Boca pague 95 dólares”, expresó Daniel Angelici, presiente de Boca Juniors”, señaló.